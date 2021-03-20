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Москва

Собчак обвинила Михалкова в утаивании доходов 

Ирина Лебедева 1 час назад
Собчак обвинила Михалкова в утаивании доходов
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в своей передаче «Осторожно: Новости» на YouTube-канале поинтересовалась у Никиты Михалкова, где его налоговая декларация, рассказывают news.ru Последний подобный документ, как узнала Собчак, был подан им в налоговую инспекцию 2017 году.
Телеведущая предположила, что политику сокрытия от публики своих активов режиссер ведет потому, что ранее общественность возмущалась их масштабом.
И Михалков принял решение богатства более не обнародовать.
Ксения показала последнюю из доступных деклараций.
В 2017 году режиссер указал годовой доход в 529 млн рублей. Также у него имелись 89 земельных участков, шесть жилых домов и шесть апартаментов, 11 нежилых зданий, вертолёт и трактор.
Как ранее сообщал «Рамблер», недавно Ксения Собчак обнародовала проведенное ей расследование.
Телеведущая озвучила суммы на производство ряда фильмов Михалкова и назвала ситуацию «весьма подозрительной».
Михалков напомнил Ксении о том, что как раз недавно был принят закон, призванный бороться с клеветой в интернете.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Никита Михалков , Федеральная налоговая служба
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