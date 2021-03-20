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Нагиев напомнил, что Хрусталев осенью едва выжил

Ирина Лебедева
13 минут назад
Дмитрий Нагиев был гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Нагиев напомнил, что Хрусталев осенью едва выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Осенью соведущий этого шоу Дмитрий Хрусталев был экстренно госпитализирован – тогда ходили разные слухи о причинах его внезапно возникшего острого недомогания.
Шоумен рассказывал, что попал в больницу из-за «лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления»
Актера достаточно быстро выпустили долечиваться домой, вследствие чего у многих создалось впечатление, что при госпитализации медики перестраховались.
Однако Дмитрий Нагиев рассказал, что на самом-то деле Хрусталев был на волосок от гибели.
«После всего того, что Митя пережил, хорошо, что он вообще с открытыми глазами тут сидит. Но я тебя очень люблю, Дима», — цитирует его слова Экспресс Газета.
Сам Хрусталев отмечает, что теперь внимательно следит за здоровьем, регулярно обследуется и консультируется с медиками.
И, конечно, уже не эксплуатирует собственный организм столь интенсивно, как ранее.
«Физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», - констатирует Дмитрий.
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о сложностях в работе с Иваном Ургантом на "Первом канале", из-за которых он хотел покинуть шоу.
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