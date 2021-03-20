Нагиев напомнил, что Хрусталев осенью едва выжил

Дмитрий Нагиев был гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Осенью соведущий этого шоу Дмитрий Хрусталев был экстренно госпитализирован – тогда ходили разные слухи о причинах его внезапно возникшего острого недомогания.

Шоумен рассказывал, что попал в больницу из-за «лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления»

Актера достаточно быстро выпустили долечиваться домой, вследствие чего у многих создалось впечатление, что при госпитализации медики перестраховались.

Однако Дмитрий Нагиев рассказал, что на самом-то деле Хрусталев был на волосок от гибели.

«После всего того, что Митя пережил, хорошо, что он вообще с открытыми глазами тут сидит. Но я тебя очень люблю, Дима», — цитирует его слова Экспресс Газета.

Сам Хрусталев отмечает, что теперь внимательно следит за здоровьем, регулярно обследуется и консультируется с медиками.

И, конечно, уже не эксплуатирует собственный организм столь интенсивно, как ранее.

«Физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания», - констатирует Дмитрий.