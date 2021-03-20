Сына Децла преследует неизвестный мужчина

Кирилл Толмацкий , хип-хоп исполнитель, известный под псевдонимом Децл, умер от сердечной недостаточности в 35 лет в 2019 году.

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Сейчас его сыну, Тони Киселеву, 15 лет, и он – начинающий рэп-музыкант. В прошлом году он записал свою первую композицию.

Тони в сторис инстаграма пожаловался на некоего мужчину по имени Виктор, который его преследует.

Там же юноша выложил скрины сообщений этого человека, который заявляет, что хочет стать его отчимом.

Тони обратился к тем, кто может знать этого Виктора, и попросил поговорить с ним, чтобы тот перестал писать и звонить ему и его знакомым.

Странный человек обещает деньги за фотографию с мамой Киселева, и просто так отправить наглеца в бан не получается – он создает все новые и новые аккаунты.

Как ранее писал «Рамблер», рэпер Кирилл Толмацкий (Децл), задолго до смерти рассказывал о том, что задумывался над тем, чтобы полностью изменить сценарий своей жизни, а для этого «хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет».

Об этом музыкант рассказал в 2015 году в интервью воронежскому информационному агентству «Галерея Чижова».