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Иеромонах Фотий рассказал, что после «Голоса» стал жертвой травли и зависти

News.ruиещё 1
40 минут назад
Победитель 4-го сезона проекта «Голос» иеромонах Фотий признался, что стал жертвой травли и зависти. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Хочу с...».
Иеромонах Фотий после «Голоса» стал жертвой травли и зависти
Фото: photymochalov/instagram.comphotymochalov/instagram.com
Фотий отметил, что не гнался за первым местом и просто получал удовольствие от музыкальных экспериментов. При этом он старался не забывать, что является духовным лицом и не позволял вольностей в своих выступлениях. Несмотря на это, его эксперимент одобрили далеко не все коллеги по вере.
Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: «Я был изначально против. Говорю вам честно, не скрывая». Но я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они тоже правы, — рассказ иеромонах.
Фотий признается, что некоторые стали воспринимать его с открытой неприязнью и даже враждебностью.
Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике, — говорит 35-летний иеромонах.
Священнослужитель считает, что в его отношении со стороны некоторых оппонентов существует и определённая зависть.
Есть, да-да. Мне кажется, такое бывает в любом коллективе. Кто-то любит, а кто-то нет, — отметил он.
Иеромонах Фотий (Мочалов) в 2015 год стал победителем четвёртого сезона проекта «Голос». Его наставником был Григорий Лепс. С победой Фотия поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал участие в «Голосе» дочери Трофима. Об этом писал NEWS.ru.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Григорий Лепс,
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