Поклонники заподозрили Бузову в беременности

Бузова побывала на приеме у гинеколога и опубликовала фотографии из медицинского учреждения в Instagram Stories. Певица также призналась, что серьезно задумалась о своем физическом состоянии. «Вовсю занимаюсь своим здоровьем», – подчеркнула она.

Фотографию, на которой запечатлена дверь медицинского кабинета, Бузова добавила символичными смайлами – изображениями младенца и рук, скрещенных в молитвенном жесте. Фанаты певицы не заставили себя долго ждать и задали певице множество вопросов о ее возможной беременности. Некоторые из них также поддержали Бузову и написали, что она станет хорошей матерью.