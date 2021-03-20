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Поклонники заподозрили Бузову в беременности

Мир24иещё 1
1 час назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова заинтриговала поклонников новыми публикациями в социальных сетях. Подписчики артистки заподозрили ее в беременности, сообщают «Невские новости».
Поклонники заподозрили Бузову в беременности
Фото: ТАССТАСС
Бузова побывала на приеме у гинеколога и опубликовала фотографии из медицинского учреждения в Instagram Stories. Певица также призналась, что серьезно задумалась о своем физическом состоянии. «Вовсю занимаюсь своим здоровьем», – подчеркнула она.
Фотографию, на которой запечатлена дверь медицинского кабинета, Бузова добавила символичными смайлами – изображениями младенца и рук, скрещенных в молитвенном жесте. Фанаты певицы не заставили себя долго ждать и задали певице множество вопросов о ее возможной беременности. Некоторые из них также поддержали Бузову и написали, что она станет хорошей матерью.
«Мне предстоит сложный путь, долгий. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Все хорошо, я вас люблю, берегите себя», – обратилась к подписчикам певица.
В конце января Бузова рассказала о расставании со своим возлюбленным Давидом Манукяном. По ее словам, он «творил страшные и непонятные для нее вещи». Певица также поблагодарила Манукяна за «мгновенья счастья» и легла на реабилитацию в подмосковную клинику.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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