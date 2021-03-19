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Вдовец Легкоступовой ответил на обвинения в изнасиловании 

Вероника Полынина 1 час назад
Вдовец Легкоступовой ответил на обвинения в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов ответил на обвинения в изнасиловании певицы, прозвучавшие в эфире одного из ток-шоу на Первом канале.
Фирсов назвал все обвинения фейком и предположил, что их заказчиком может выступать дочь Легкоступовой Анетта Бриль.

«Это фейк, потому что в патологоанатомической экспертизе нет ни одного абсолютно намека на какие-то травмы или что-то. Очередной фейк с этой стороны и, возможно, раскачивание ситуации в пользу Первого канала. Элементарно — деньги», — заявил яхтсмен в комментарии «360».

По словам Фирсова, при жизни Легкоступова называла дочь воровкой и рассказывала, что из-за нее рассталась со вторым мужем. Якобы из дома было украдено большое количество денег, и муж заподозрил Анетту. Но Легкоступова не могла допустить обвинений в адрес дочери и предпочла разойтись с мужем.
Фирсов заявил, что его супруга упала в ванной, после чего несколько дней была в сознании. За это время, по словам яхтсмена, она могла заявить о насилии, если бы таковое имело место.
Как сообщал «Рамблер», ранее профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что певицу Валентину Легкоступову могли изнасиловать перед смертью. По его словам, об этом свидетельствуют огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер, обнаруженные патологоанатомами.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Юрий Фирсов
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