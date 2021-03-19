"Без слез не взглянешь": Волочкова вспомнила тело Собчак

По словам Волочковой, она пустила Ксению Собчак в свой дом «по наивности», потому что думала, что журналистка хочет снять настоящее интервью «без подстав».
Однако, по словам балерины, она увидела, что Собчак применяет запрещенные приемы: использует скрытые камеры, роется в вещах в ее спальне, поднимает темы, о которых Волочкова не хочет говорить. По мнению Волочковой, Собчак делает ей гадости из зависти.
«Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии», - перечислила Волочкова.
Артистка также вспомнила, что Собчак трогала ее грудь, чтобы убедиться, что она настоящая.
«Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!» - заявила балерина.
По словам Волочковой, главные качества Ксении Собчак – это «зависть, желчь, невоспитанность, нереализованность как женщины».
Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак осудила бесконечные фото Анастасии Волочковой в шпагате. Телеведущая заявила, что выкладывать фото со шпагатом один раз в год – «это круто». Однако, судя по тому, что Волочкова занимается этим постоянно, по мнению Собчак, «бывшая красавица» просто боится постареть, чем вызывает у нее чувство жалости.