"Без слез не взглянешь": Волочкова вспомнила тело Собчак

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По словам Волочковой, она пустила Ксению Собчак в свой дом «по наивности», потому что думала, что журналистка хочет снять настоящее интервью «без подстав».

Однако, по словам балерины, она увидела, что Собчак применяет запрещенные приемы: использует скрытые камеры, роется в вещах в ее спальне, поднимает темы, о которых Волочкова не хочет говорить. По мнению Волочковой, Собчак делает ей гадости из зависти.

«Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии», - перечислила Волочкова.

Артистка также вспомнила, что Собчак трогала ее грудь, чтобы убедиться, что она настоящая.

«Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!» - заявила балерина.

По словам Волочковой, главные качества Ксении Собчак – это «зависть, желчь, невоспитанность, нереализованность как женщины».