От Романа Жукова сбежал кенгуру

Ранее «Рамблер» писал, что Бывшую жену певца Ромы Жукова Елену и его шестерых детей могут выселить из квартиры из-за просрочек по ипотечным платежам. Жуков рассказал, что оплачивал ипотеку до тех пор, пока не наступила пандемия, и он не лишился заработка. Певец просил у банка кредитные каникулы, но ему отказали так как сумма ссуды оказалась больше 4,5 миллионов рублей. После нескольких месяцев просрочки банк обратился в суд.