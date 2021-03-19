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От Романа Жукова сбежал кенгуру

Вероника Полынина
34 минуты назад
У певца Романа Жукова сбежал кенгуру. Информацию о потерявшемся животном он подтвердил «Пятому каналу».
От Романа Жукова сбежал кенгуру
Фото: InstagramInstagram
По словам Жукова, сбежавший зверь – «не совсем кенгуру», «маленький такой». Пока его местонахождение неизвестно, поиски животного продолжаются.
Ранее сообщалось, что из особняка Ромы Жукова в Давыдково сбежал шестилетний кенгуру, гостивший у музыканта.
Ранее «Рамблер» писал, что Бывшую жену певца Ромы Жукова Елену и его шестерых детей могут выселить из квартиры из-за просрочек по ипотечным платежам. Жуков рассказал, что оплачивал ипотеку до тех пор, пока не наступила пандемия, и он не лишился заработка. Певец просил у банка кредитные каникулы, но ему отказали так как сумма ссуды оказалась больше 4,5 миллионов рублей. После нескольких месяцев просрочки банк обратился в суд.
Шоу-бизнес,Роман Жуков,
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