От Романа Жукова сбежал кенгуру

По словам Жукова, сбежавший зверь – «не совсем кенгуру», «маленький такой». Пока его местонахождение неизвестно, поиски животного продолжаются.
Ранее сообщалось, что из особняка Ромы Жукова в Давыдково сбежал шестилетний кенгуру, гостивший у музыканта.
Ранее «Рамблер» писал, что Бывшую жену певца Ромы Жукова Елену и его шестерых детей могут выселить из квартиры из-за просрочек по ипотечным платежам. Жуков рассказал, что оплачивал ипотеку до тех пор, пока не наступила пандемия, и он не лишился заработка. Певец просил у банка кредитные каникулы, но ему отказали так как сумма ссуды оказалась больше 4,5 миллионов рублей. После нескольких месяцев просрочки банк обратился в суд.