Квартира Началовой подешевела 

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Родственники Юлии Началовой снизили цену на элитную квартиру певицы в ЖК «Кутузовская ривьера», узнала «Телепрограмма»

Ранее цена апартаментов составляла 100 млн рублей, сейчас наследники Началовой готовы продать их за 90 млн рублей.

Часть суммы планирует получить бывший гражданский муж Юлии — хоккеист Александр Фролов . В свое время певица переписала на него долю в квартире. Началова хотела сделать в квартире ремонт, но у нее не было денег. Тогда хоккеист предложил ей 20 млн рублей, а взамен попросил переписать на него половину жилплощади.

Напомним, что сама квартира досталась Юлии от футболиста Евгения Алдонина — второго мужа певицы и отца ее дочери Веры.

Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.