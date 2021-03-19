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Квартира Началовой подешевела 

Вероника Полынина 1 час назад
Квартира Началовой подешевела
Фото: РИА Новости
Родственники Юлии Началовой снизили цену на элитную квартиру певицы в ЖК «Кутузовская ривьера», узнала «Телепрограмма».
Ранее цена апартаментов составляла 100 млн рублей, сейчас наследники Началовой готовы продать их за 90 млн рублей.
Часть суммы планирует получить бывший гражданский муж Юлии — хоккеист Александр Фролов. В свое время певица переписала на него долю в квартире. Началова хотела сделать в квартире ремонт, но у нее не было денег. Тогда хоккеист предложил ей 20 млн рублей, а взамен попросил переписать на него половину жилплощади.
Напомним, что сама квартира досталась Юлии от футболиста Евгения Алдонина — второго мужа певицы и отца ее дочери Веры.
Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
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Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин
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