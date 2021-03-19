Бывшая девушка лидера группы «Пасош» обвинила его в агрессии 

Бывшая девушка московского музыканта Петара Мартича Анна Зосимова обвинила его в моральном и физическом насилии.

В интервью Wonderzine Зосимова рассказала, что отношения с лидером группы «Пасош» были построены на давлении, агрессии и зависимости.

По словам Зосимовой, в начале отношений Мартич казался идеальным, потому что хотел быть только с ней. Но затем она увидела, как он ударил по лицу бывшую жену гитариста своей группы. Кроме того, он рассказал, что однажды во время ссоры со своей бывшей девушкой засунул ей в рот пневматический пистолет и заставил извиняться.

Через полгода Анна обнаружила в телефоне возлюбленного переписки с другими девушками, они присылали ему фото в нижнем белье. Когда она спросила его о них, он назвал ее параноиком и сказал, что это подруги.

Затем он предложил ей переехать из Киева к нему в Москву. По словам Зосимовой, у нее не было работы, и Петар взял на себя все расходы. Однажды они пришли в магазин, и она захотела купить вино. Мартич сказал, что не хочет пить. Когда Анна сказала, что хочет купить вино себе, он закричал, что она не будет пить, потому что за это вино платит он.

После этого эпизода Зосимова приболела и несколько дней лежала в постели. Ее бойфренд говорил, что ей идет изможденный вид.

«Петар в принципе делал очень странные комплименты. Например, говорил, что ему нравится моя хрупкость и худоба. Он давил на грудную клетку и говорил, что если он надавит чуть сильнее, то я сломаюсь. Ещё он говорил, что я очень красивая, когда плачу», — рассказала Анна.

Затем Мартич уехал на гастроли и оставил подруге на это время 5 тысяч рублей. Когда она сказала, что ей не хватит этих денег, он плюнул ей в лицо.

Кроме того, Анна рассказала, что музыкант запретил ей заниматься ее рэп-проектом «На лицо», говорил, что у нее «хреновая музыка»; запрещал ей ярко краситься и одеваться; во время ссор крушил все вокруг. Когда Зосимова пыталась уйти, он плакал и падал в ноги, кричал, что ужасно виноват, обещал пойти на терапию.