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Цивин рассказал о «грехах» вдовы Баталова

Елена Прошина
16 минут назад
Юрист Михаил Цивин, которого обвинили в присвоении имущества народного артиста Алексея Баталова, в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о «грехах» вдовы актёра Гитаны Леонтенко. По его словам, пожилая женщина «ненавидит» дочь артиста от первого брака, которая страдает ДЦП.
Цивин рассказал о ненависти вдовы Баталова к его дочери
Фото: ТАССТАСС
В студии программы Цивин заявил, что Леонтенко не такая «правильная», какой её считают в обществе. Он отметил, что у него в распоряжении имеется переписка с дочерью Баталова от первого брака Марией, страдающей ДЦП. В диалоге девушка якобы жалуется на «жестокую и беспощадную» мачеху.
«Я для нее – зверюшка», - процитировал слова Марии Цивин.
Юрист пояснил, что Леонтенко ненавидит дочь Баталова, и, что у неё «грехов больше, чем у нас всех». По его словам, документы на отчуждение имущества актёра Леонтенко подписывала добровольно, но затем решила «отомстить» ему. Он также подчеркнул, что переписки с Марией «заверены судебным приставом» и будут использоваться им в суде.
Юрист Михаил Цивин и его супруга актриса Наталья Дрожжина, как сообщал «Рамблер», сегодня проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве. Гитана Леонтенко и Мария Баталова написали на них заявление в полицию, обвинив в присвоении наследства, оставшегося после смерти знаменитого актёра. В результате семья Баталова лишилась квартиры, мастерской, доли в четырехкомнатных апартаментах и крупной суммы денег.
Следователи выяснили, что Дрожжина и Цивин, являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей. После смерти подопечных, по версии правоохранителей, они переписали на себя около 18 квартир.
Шоу-бизнес,Михаил Цивин,Мария Баталова,Алексей Баталов,
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