Цивин рассказал о ненависти вдовы Баталова к его дочери

Юрист Михаил Цивин , которого обвинили в присвоении имущества народного артиста Алексея Баталова , в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о «грехах» вдовы актёра Гитаны Леонтенко. По его словам, пожилая женщина «ненавидит» дочь артиста от первого брака, которая страдает ДЦП.

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В студии программы Цивин заявил, что Леонтенко не такая «правильная», какой её считают в обществе. Он отметил, что у него в распоряжении имеется переписка с дочерью Баталова от первого брака Марией, страдающей ДЦП. В диалоге девушка якобы жалуется на «жестокую и беспощадную» мачеху.

«Я для нее – зверюшка», - процитировал слова Марии Цивин.

Юрист пояснил, что Леонтенко ненавидит дочь Баталова, и, что у неё «грехов больше, чем у нас всех». По его словам, документы на отчуждение имущества актёра Леонтенко подписывала добровольно, но затем решила «отомстить» ему. Он также подчеркнул, что переписки с Марией «заверены судебным приставом» и будут использоваться им в суде.

Юрист Михаил Цивин и его супруга актриса Наталья Дрожжина, как сообщал «Рамблер», сегодня проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве. Гитана Леонтенко и Мария Баталова написали на них заявление в полицию, обвинив в присвоении наследства, оставшегося после смерти знаменитого актёра. В результате семья Баталова лишилась квартиры, мастерской, доли в четырехкомнатных апартаментах и крупной суммы денег.