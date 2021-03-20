Фирсов рассказал о многомиллионных долгах Легкоступовой

Фото: Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети Vkontakte Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети Vkontakte

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее последнего мужа.

При этом Фирсов, прожив в браке с Валентиной Легкоступовой всего 40 дней, первым обратился к нотариусу для вступления в наследство, поменял замки в квартире певицы и заявил, что будет там жить.

Юрий Фирсов отметил, что его покойная жена Валентина Легкоступова в последние годы перед смертью практически не выступала и жила в долг.

«Я помогал ей оплачивать учебу сыну, выплачивать кредиты, отправляли деньги ее маме », - рассказал яхтсмен.

Он также пожаловался, что дочь артистки забрала из квартиры, в том числе и его вещи, и документы.

«И вещи мои, и деньги впоследствии включили в общую наследственную массу, подлежащую разделу между всеми наследниками. Я остался фактически бомжом. Квартиру, в которой жил с прежней женой Натальей, при разводе оставил ей. Взял только свои собственные сбережения. На эти деньги мы с Валей жили все десять месяцев до нашей свадьбы», - пояснил Фирсов.

Он также подчеркнул, что у остальных наследников Легкоступовой есть имущество, а только его почему-то обвиняют в попытках обогатиться за счет жены.

«Я-то надеялся, что мои деньги из рюкзака мне вернут... Поймите, у дочери Вали Анетты есть квартира и дом, у Матвея (сына певицы) - дом, у Валиной мамы - квартира, бывшему мужу Валя при разводе оставила дом в Феодосии и дорогую иномарку. Она все раздала. А я свое не могу забрать, даже сумку с документами», - пожаловался яхтсмен.

По словам Фирсова, помимо имущества, у «Вали остались еще долги, предстоит выплатить примерно 4 млн рублей».

«Эта сумма также делится поровну между наследниками. От этих обязательств я не уклоняюсь», - заверил он.