Серябкина надела кольчугу на голое тело

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина
опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором запечатлена в топе, сплетенном из металлических цепочек. Подписчики певицы пришли в восторг.
На снимке артистка лежит на песке. Видно, что необычный наряд надет на её голое тело. Серябкина при этом закрывает полуобнажённую грудь руками. Подпись под фото никак не связана со снимком. В посте певица рассуждает, стоит ли ей делать тату и не пожалеет ли она о поступке в будущем.
«Я лет пять подряд решалась на нее и даже купила татуировочную машинку. Но по итогу так и не поняла, ГДЕ и ЧТО. И должна ли она быть со значением или просто как красивый рисунок?» - задаётся вопросами артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
Подписчики принялись советовать Серябкиной, как поступить. При этом те, кто имеет тату на теле выступили за рисунки на теле, те кто не имеет татуировок – против.
««Если хочется – делать. Мне мои не мешают», - отметила пользовательница под ником mila_lucy_sh.
««Оль не делай этого вообще, ты и так прекрасна» - заявил r_seryabkin.
«Серябкина! Ты уже задолбала свой сногсшибательной сексуальностью!!» - подчеркнул konstantinkolmikov.
«Соблазнительная», - констатировал khegai94.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Серябкина на своей странице в Instagram опубликовала эротичный снимок топлес. Певица предстала перед подписчиками в синих джинсах с высокой талией и черным ремнём. Больше на певице не оказалось ни одного предмета одежды. На одном фото Серябкина лежит на стуле, прикрыв оголенный бюст руками, на втором – стоит спиной к камере, чуть повернувшись в сторону, при этом показывая очертания груди.