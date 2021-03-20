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Серябкина надела кольчугу на голое тело

Елена Прошина
29 минут назад
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором запечатлена в топе, сплетенном из металлических цепочек. Подписчики певицы пришли в восторг.
Серябкина надела кольчугу на голое тело
Фото: InstagramInstagram
На снимке артистка лежит на песке. Видно, что необычный наряд надет на её голое тело. Серябкина при этом закрывает полуобнажённую грудь руками. Подпись под фото никак не связана со снимком. В посте певица рассуждает, стоит ли ей делать тату и не пожалеет ли она о поступке в будущем.
«Я лет пять подряд решалась на нее и даже купила татуировочную машинку. Но по итогу так и не поняла, ГДЕ и ЧТО. И должна ли она быть со значением или просто как красивый рисунок?» - задаётся вопросами артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
Подписчики принялись советовать Серябкиной, как поступить. При этом те, кто имеет тату на теле выступили за рисунки на теле, те кто не имеет татуировок – против.
««Если хочется – делать. Мне мои не мешают», - отметила пользовательница под ником mila_lucy_sh.
««Оль не делай этого вообще, ты и так прекрасна» - заявил r_seryabkin.
«Серябкина! Ты уже задолбала свой сногсшибательной сексуальностью!!» - подчеркнул konstantinkolmikov.
«Соблазнительная», - констатировал khegai94.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Серябкина на своей странице в Instagram опубликовала эротичный снимок топлес. Певица предстала перед подписчиками в синих джинсах с высокой талией и черным ремнём. Больше на певице не оказалось ни одного предмета одежды. На одном фото Серябкина лежит на стуле, прикрыв оголенный бюст руками, на втором – стоит спиной к камере, чуть повернувшись в сторону, при этом показывая очертания груди.
Шоу-бизнес,Ольга Серябкина,
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