Серябкина надела кольчугу на голое тело

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором запечатлена в топе, сплетенном из металлических цепочек. Подписчики певицы пришли в восторг.

Фото: Instagram Instagram

На снимке артистка лежит на песке. Видно, что необычный наряд надет на её голое тело. Серябкина при этом закрывает полуобнажённую грудь руками. Подпись под фото никак не связана со снимком. В посте певица рассуждает, стоит ли ей делать тату и не пожалеет ли она о поступке в будущем.

«Я лет пять подряд решалась на нее и даже купила татуировочную машинку. Но по итогу так и не поняла, ГДЕ и ЧТО. И должна ли она быть со значением или просто как красивый рисунок?» - задаётся вопросами артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Подписчики принялись советовать Серябкиной, как поступить. При этом те, кто имеет тату на теле выступили за рисунки на теле, те кто не имеет татуировок – против.

««Если хочется – делать. Мне мои не мешают», - отметила пользовательница под ником mila_lucy_sh.

««Оль не делай этого вообще, ты и так прекрасна» - заявил r_seryabkin.

«Серябкина! Ты уже задолбала свой сногсшибательной сексуальностью!!» - подчеркнул konstantinkolmikov.

«Соблазнительная», - констатировал khegai94.