Леонтьев заговорил о романе с Пугачевой

Звезда российской эстрады Валерий Леонтьев дал откровенное интервью российским журналистам. В беседе с репортерами тема коснулась общения с Аллой Пугачевой. Артист ушел от прямого ответа на вопрос об искренних чувствах к Примадонне, но интригующе описал взаимоотношения, которые их связывали.

Кроме того, Леонтьев признался, что его хит "Чья-то женщина чужая" отчасти мог быть основан на образе Примадонны. Однако самые преданные поклонники артиста точно знают, что главной женщиной в жизни музыканта остается его супруга. Леонтьев состоит в браке с Людмилой Исакович уже более 20 лет. Примечательно, что в романтических отношениях пара хранит друг другу верность с 1972 года.