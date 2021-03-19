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Певец Валерий Леонтьев заговорил о романе с Аллой Пугачевой

Слово и Дело
1 час назад
Российский артист Валерий Леонтьев раскрыл детали отношений с певицей Аллой Пугачевой. Музыкант неоднозначно высказался о романе с Примадонной.
Леонтьев заговорил о романе с Пугачевой
Фото: Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков / Софья Сандурская - Федеральное агентство новостейАгентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков / Софья Сандурская - Федеральное агентство новостей
Звезда российской эстрады Валерий Леонтьев дал откровенное интервью российским журналистам. В беседе с репортерами тема коснулась общения с Аллой Пугачевой. Артист ушел от прямого ответа на вопрос об искренних чувствах к Примадонне, но интригующе описал взаимоотношения, которые их связывали.
"Почему связывали? Они нас и связывают. Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле", — заявил музыкант.
Кроме того, Леонтьев признался, что его хит "Чья-то женщина чужая" отчасти мог быть основан на образе Примадонны. Однако самые преданные поклонники артиста точно знают, что главной женщиной в жизни музыканта остается его супруга. Леонтьев состоит в браке с Людмилой Исакович уже более 20 лет. Примечательно, что в романтических отношениях пара хранит друг другу верность с 1972 года.
Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,Алла Пугачева,
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