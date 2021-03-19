Филипп Киркоров появился на публике в юбке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Музыкант появился на публике в длинной плиссированной юбке поверх брюк, а также жакете и белой рубашке в синюю полоску. Образ Киркорова дополнили очки-гогглы, шапка с дырами, а также сумка-седло модного дома Dior. В качестве обуви он выбрал сандалии с белыми носками.

В описании поста отмечается, что исполнитель надел вещи люксовых брендов Louis Vuitton , Balmain, Dolce Gabbana, Dior и Vetements. Его стилистом выступил Арсен Айрапетов, который работает с Киркоровым больше пяти лет.

Подписчики певца неоднозначно оценили его наряд. Одни восхитились образом знаменитости: «Какой красивый», «Отличный образ», «Супер — экстравагантно, эпатажно, как всегда стильньıй, модньıй».

В то же время другие поклонники раскритиковали внешний вид Киркорова. «У него что, брюки закончились — везде в юбках?», «Конкретный перебор! Безвкусица полнейшая. Филя заигрался», «Из шляпы хвост торчит?», «Что за костюмы у мужчины за 50?» — писали пользователи.