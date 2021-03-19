Мамаева "слила" интимный телефонный разговор мужа

Жена футболиста продолжает мстить разлучнице.
Алана Мамаева
недавно уличила своего мужа в очередной измене. Женщина утверждает, что ее супруг, известный футболист Павел Мамаев
на сборах в Испании изменил ей с гражданкой этой страны. Алана навела справки и выяснила всю подноготную разлучницы.
Ею оказалась некая Ирэн Морено Гарсия, в инстаграм-профиле девушки написано, что она юрист. Однако супруга футболиста утверждает, что она обычная эскортница и у нее есть неопровержимые доказательства. Обиженная жена уже выложила во всеобщий доступ все личные данные испанки Ирэн, включая мобильный телефон.
А недавно Мамаева опубликовала в сторис запись голосового сообщения испанской разлучницы Павлу Мамаеву. Судя по записи, Ирэн предлагает футболисту Мамаеву воспользоваться скидкой на свои услуги и провести с ней не две ночи, а одну. Но с большой скидкой. Так, цена на услуги девушки составляете 5-6 тысяч евро за ночь. Ирэн же готова за 2500 за ночь.
“Это будет скидка за айфон. Увидимся хоть еще один раз. Больше скидку не могу сделать, потому что самая больше не зарабатываю. Напиши мне, что ты мне можешь предложить”, говорит в звуковом сообщении девушка на испанском.
Ранее стало известно, что футболист успел подарить новой пассии айфон. Каким образом голосовые файлы, адресованные футболисту Мамаеву попали Алане, неизвестно. “Не позорь свою страну!”, написала Алана, обращаясь к испанке.