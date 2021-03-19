Мамаева "слила" интимный телефонный разговор мужа

Ею оказалась некая Ирэн Морено Гарсия, в инстаграм-профиле девушки написано, что она юрист. Однако супруга футболиста утверждает, что она обычная эскортница и у нее есть неопровержимые доказательства. Обиженная жена уже выложила во всеобщий доступ все личные данные испанки Ирэн, включая мобильный телефон.

А недавно Мамаева опубликовала в сторис запись голосового сообщения испанской разлучницы Павлу Мамаеву. Судя по записи, Ирэн предлагает футболисту Мамаеву воспользоваться скидкой на свои услуги и провести с ней не две ночи, а одну. Но с большой скидкой. Так, цена на услуги девушки составляете 5-6 тысяч евро за ночь. Ирэн же готова за 2500 за ночь.