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«Скопинский маньяк» заявил о получении гонорара от Собчак 

Газета.Ru 1 час назад
«Скопинский маньяк» заявил о получении гонорара от Собчак
Фото: РИА Новости
«Скопинский маньяк» Виктор Мохов заявил о том, что команда телеведущей Ксении Собчак заплатила ему гонорар за съемки и оплатила мебель для квартиры.
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова Мохова, он получил 50 тыс. руб. за съемки и 25 тыс. руб. на новую мебель для загородного дома.
При этом, уточняет Мохов, он не разговаривал с Собчак, с ней общался посредник — журналист по имени Лев.
3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.
В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.
Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Ранее Собчак опровергла слухи о встрече со «скопинским маньяком».
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Шоу-бизнес , Виктор Мохов , Ксения Собчак , ФСИН , Рязанская Область , Саратовская Область , Скопин
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