Блогер и писательница Саша Грей, ранее снимавшаяся в фильмах для взрослых, восхитила россиян новым видео на своем кулинарном канале. На этот раз она решила приготовить борщ.
Ролик Саша Грей сняла на собственной просторной кухне.
В традиционный рецепт наваристого супа она внесла некоторые изменения. Например, мясо Саша мелко нарезала и пожарила, а также добавила в бульон томатную пасту. В тарелку готового борща звезда положила ложку сметаны и кориандр, отметив, что благодаря некоторым изменениям рецепта блюдо стало нежнее.
Грей пожаловалась, что не смогла найти подходящий к борщу темный хлеб, с которым это первое блюдо стало бы еще вкуснее.
«Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус», — сказала звезда.
Видео поразило многих русскоязычных пользователей Сети. Подписчики оказались рады тому, что порнозвезда решила приготовить традиционное славянское блюдо.
«Саша, тебя любит вся Россия. По крайней мере, ее мужское население. Идеальная женщина!», «Теперь осталось дождаться щи в ее исполнении», «Пельмени и борщ. Саша, это великолепно!», — пишут в комментариях.