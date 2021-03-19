Блогер и писательница Саша Грей , ранее снимавшаяся в фильмах для взрослых, восхитила россиян новым видео на своем кулинарном канале. На этот раз она решила приготовить борщ.

Ролик Саша Грей сняла на собственной просторной кухне.

В традиционный рецепт наваристого супа она внесла некоторые изменения. Например, мясо Саша мелко нарезала и пожарила, а также добавила в бульон томатную пасту. В тарелку готового борща звезда положила ложку сметаны и кориандр, отметив, что благодаря некоторым изменениям рецепта блюдо стало нежнее.

Грей пожаловалась, что не смогла найти подходящий к борщу темный хлеб, с которым это первое блюдо стало бы еще вкуснее.

«Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус», — сказала звезда.

Видео поразило многих русскоязычных пользователей Сети. Подписчики оказались рады тому, что порнозвезда решила приготовить традиционное славянское блюдо.