Диана Арбенина потеряла отца

Поклонники артистки оставили в комментариях свои соболезнования и слова поддержки. Известно, что звезда сцены была сильно привязана к своему родителю с самого детства.

Папа знаменитой певицы Сергей Иванович был хирургом. У него была несбывшаяся мечта. Отец Арбениной мечтал устроить марш-бросок от Рязани до Владивостока. Но этот проект он так и не успел воплотить. Зато отец звезды успел за свою жизнь спасти многих людей.