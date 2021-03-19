Диана Арбенина потеряла отца

Певица и музыкант Диана Арбенина
рассказала о большой личной утрате. Несколько дней назад умер папа 46-летней звезды. Об этом она решилась рассказать подписчикам своего блога c большим опозданием.
Отец Дианы ушел из жизни девятого марта.
«Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда, - написала Арбенина. - Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец. Скорблю, но светло».
Поклонники артистки оставили в комментариях свои соболезнования и слова поддержки. Известно, что звезда сцены была сильно привязана к своему родителю с самого детства.
Папа знаменитой певицы Сергей Иванович был хирургом. У него была несбывшаяся мечта. Отец Арбениной мечтал устроить марш-бросок от Рязани до Владивостока. Но этот проект он так и не успел воплотить. Зато отец звезды успел за свою жизнь спасти многих людей.