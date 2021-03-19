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Диана Арбенина потеряла родного человека: "Девять дней живу без папы"

Суть событий
1 час назад
Певица и музыкант Диана Арбенина рассказала о большой личной утрате. Несколько дней назад умер папа 46-летней звезды. Об этом она решилась рассказать подписчикам своего блога c большим опозданием.
Диана Арбенина потеряла отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отец Дианы ушел из жизни девятого марта.
«Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда, - написала Арбенина. - Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец. Скорблю, но светло».
Поклонники артистки оставили в комментариях свои соболезнования и слова поддержки. Известно, что звезда сцены была сильно привязана к своему родителю с самого детства.
Папа знаменитой певицы Сергей Иванович был хирургом. У него была несбывшаяся мечта. Отец Арбениной мечтал устроить марш-бросок от Рязани до Владивостока. Но этот проект он так и не успел воплотить. Зато отец звезды успел за свою жизнь спасти многих людей.
Шоу-бизнес,Диана Арбенина,
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