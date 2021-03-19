Поклонников восхитил новый образ Решетовой

«Рамблер» писал, что 11 сентября 2020 года стало известно о расставании Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир. В марте Тимати объявил, что стал новым героем шоу «Холостяк».