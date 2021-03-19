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Поклонников восхитил новый образ Решетовой

Елена Прошина
1 час назад
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram фотографию в мини, вызвав восхищение у подписчиков.
Поклонников восхитил новый образ Решетовой
Фото: InstagramInstagram
«Рамблер» писал, что 11 сентября 2020 года стало известно о расставании Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир. В марте Тимати объявил, что стал новым героем шоу «Холостяк».
Анастасия Решетова разместила в соцсетях снимок, на котором предстала перед поклонниками в провокационном коротком черном платье и перчатках.
«А я уже и забыла, что такое длина мини», - подписала она снимок.
В комментариях к записи пользователи соцсети восхитились красотой Решетовой, назвав ее наряд – «платьем мести».
«Тимати, конечно, опозорил и вас, и себя. Пойти на шоу, трогать других девушек (наверняка не хайп, ведь это недопустимо в хороших отношениях). Но суть в том, что сделал это таааак быстро. Не успели расстаться, а уже в поисках другой», - посочувствовала Решетовой im_cat_mars.
«Очень красивая», - восхитилась linara.teta.
А adubrovskaya отметила, что Анастасия зря не носит такие платья.
«Тебе идет!! Я бы с твоими ногами от зубов только бы в таких платьях и ходила», - подчеркнула она.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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