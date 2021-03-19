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Стендапер рассказал о вызывающих ярость клипах Бузовой 

Елена Прошина 12 минут назад
Стендапер рассказал о вызывающих ярость клипах Бузовой
Фото: Instagram
Стендап-комик Виктор Комаров заявил, что клипы Ольги Бузовой вызывают у него желание сломать ноутбук и разбить телевизор. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «50 вопросов».
Комаров рассказал, что мало что смотрит на YouTube, некоторое — вроде шоу «Внутри Лапенко» — ему просто «не заходит», а клипы Бузовой вызывают отрицательные эмоции.

«Песни Ольги Бузовой крайне мне неприятны. Если я вижу клип Ольги Бузовой, я переключаю моментально, просто ломаю ноутбук, выбрасываю его, бью с локтя плазму», — заявил он.

Как писал «Рамблер», ранее в интервью Harper’s Bazaar Бузова жаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Она заявила, что научилась справляться с нападками. Своих критиков Бузова назвала неудачниками, пообещала продолжать делать свое дело и заявила, что работает не из-за денег, а ради любви поклонников.
При этом о творчестве Бузовой положительно отзывался Филипп Киркоров, а Лев Лещенко назвал ее достаточно интеллектуальным и артистичным человеком. По его мнению, если у певицы есть публика, то «она нужна, и нечего тут обсуждать».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Виктор Комаров , Лев Лещенко
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