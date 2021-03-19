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Москва

Собчак показала свой промах с нарядом «под скатерть» 

Елена Прошина 40 минут назад
Собчак показала свой промах с нарядом «под скатерть»
Фото: Instagram
Журналистка Ксения Собчак показала на странице в Instagram свой блестящий костюм, который оказался практически неотличим от праздничной скатерти.

«Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

В комментариях пользовали похвалили Собчак за самоиронию и поделились похожими историями.
«Обожаю людей с самоиронией— я так не могу!» — отметила @galinaminulina.

«Правильно! Лучше посмеяться сама над собой, чем другие будут подсмеиваться!» — согласилась @rusakova74irina.

«Такая же фигня была на свадьбе у подруги. Только я выглядела как обивка стула», — рассказала @maria_minaeva_.

«Был случай, оделась в цвет одежды персонала (уборщицы) клуба…» — написала @teddysphera.

Как писал «Рамблер», ранее интернет-пользователи раскритиковали наряды, которые Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов выбрали для появления на «Кинотавре».
Собчак пришла на премьеру картины «Кто-нибудь видел мою девчонку?» в прозрачной накидке, а Богомолов — в шелковом костюме. Пользователи сочли их наряды «пижамными».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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