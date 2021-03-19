Барановская рассказала об угрозе выкидыша

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По мнению Барановской, ее дочь Яна выросла смелой, так как с трудом появилась на свет.

«Я вынашивала ее, лежа в больнице. У меня не просто была угроза выкидыша, я жила как на пороховой бочке. Не могла встать с кровати, нельзя ни в туалет, ни гулять. Можно было только переворачиваться с боку на бок, и то всего лишь несколько раз в день», - рассказала ведущая.

Барановская попала в больницу на 24-й неделе, а вышла оттуда только на 36-й, когда родилась дочь.

«Мой доктор Любовь Ивановна тогда говорила: «Я горжусь тобой. Не знаю, хватило бы у меня сил так лежать. Может быть, встала бы уже давно и сказала: «Выхаживайте ее в инкубаторе», - рассказала ведущая.

По ее словам, для нее стало большим достижением, что ее дочь сразу же после рождения задышала сама, а не лежала под кислородом.