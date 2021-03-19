Серебрякова завалили предложениями о работе

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Как сообщал «Рамблер», Серебряков с семьей эмигрировал в Канаду в 2012 году. Причиной отъезда, по словам актера, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями элементарных гражданских прав населения. В 2018 году в интервью Юрию Дудю Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей в России «являются сила, наглость и хамство». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.

При этом в 2019 году актер говорил, что у него нет канадского гражданства. Паспорт этой страны был у его супруги – именно поэтому семья выбрала Канаду для эмиграции.

Недавно стало известно, что Алексей Серебряков вернулся на Родину. Комментируя свой приезд, актер заявил, что и не уезжал из России, а просто вывез детей в Канаду, «чтобы поучить».

После возвращения в Россию артиста завалили предложениями о работе, отмечает «Комсомольская правда».