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Серебряков завален предложениями о работе

Елена Прошина
37 минут назад
Актер Алексей Серебряков, вернувшийся из Канады в Россию, очень востребован, в ближайшее время выходит несколько картин с его участием. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Серебрякова завалили предложениями о работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», Серебряков с семьей эмигрировал в Канаду в 2012 году. Причиной отъезда, по словам актера, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями элементарных гражданских прав населения. В 2018 году в интервью Юрию Дудю Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей в России «являются сила, наглость и хамство». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.
При этом в 2019 году актер говорил, что у него нет канадского гражданства. Паспорт этой страны был у его супруги – именно поэтому семья выбрала Канаду для эмиграции.
Недавно стало известно, что Алексей Серебряков вернулся на Родину. Комментируя свой приезд, актер заявил, что и не уезжал из России, а просто вывез детей в Канаду, «чтобы поучить».
После возвращения в Россию артиста завалили предложениями о работе, отмечает «Комсомольская правда».
Также на экраны выходят картины с его участием. Так, зрители уже могут увидеть в кинотеатрах боевик «Никто», в котором сыгран Серебряков. В мае на большие экраны страны выйдет лента «Иваново счастье». Актер также играет в семейной сказке «Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя» и триллере «Бешенство». Снялся Серебряков и в боевике The Big Fight, однако его выход на экраны «буксует» уже около года, отмечает издание.
Шоу-бизнес,Алексей Серебряков,Комсомольская правда,Россия,Канада,
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