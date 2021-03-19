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Максакова пожаловалась на игнор со стороны семьи

Елена Прошина
57 минут назад
Семья Марии Максаковой пришла в ступор после откровений оперной певицы в эфире российского федерального канала, сообщает «Собеседник.ру». «Эффект разорвавшейся бомбы» произвела новость о том, что мать артистки актриса Людмила Максакова получила миллион немецких марок за отказ делать аборт.
Максакова пожаловалась на игнор со стороны семьи
Фото: InstagramInstagram
Откровения Марии Максаковой прозвучали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия». В студии певица заявила, что её мать Людмила Максакова была против деторождения как такового. Дело дошло до того, что отец артистки немецкий предприниматель Петер Андреас Игенбергс заплатил жене миллион марок только за то, что она не станет делать аборт. Таким образом на свет появилась сама Мария.
Максакова отметила, что информация стала новостью для членов её семьи, которая в настоящее время будто отгородилась от неё. По ее словам, родственники несомненно пребывают в шоке от услышанного, но предпочитают сохранять молчание.
«Ничего: будем ждать, когда они выйдут из этого ступора», - отметила оперная дива.
Максакова выразила надежду на то, что в будущем сможет примириться со своей матерью и встретиться наконец детьми, которых не видела с момента переезда на Украину.
«Я очень надеюсь, что вся эта напряженная ситуация разрешится как-то здраво и цивилизованно», - резюмировала она.
Как сообщал «Рамблер», Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вслед за супругом экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, который на тот момент находился в федеральном розыске по подозрению в организации рейдерского захвата здания кондитерского предприятия «Тома». В России у артистки остались дети от перового мужа Владимира Тюрина, которого в СМИ называют «лидером Братской ОПГ». В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве. На руках у певицы остался маленький сын от бывшего парламентария. В начале 2020 года Максакова вернулась в Россию.
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,Людмила Максакова,Госдума,
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