Максакова пожаловалась на игнор со стороны семьи

Семья Марии Максаковой пришла в ступор после откровений оперной певицы в эфире российского федерального канала, сообщает «Собеседник.ру» . «Эффект разорвавшейся бомбы» произвела новость о том, что мать артистки актриса Людмила Максакова получила миллион немецких марок за отказ делать аборт.

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Откровения Марии Максаковой прозвучали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия». В студии певица заявила, что её мать Людмила Максакова была против деторождения как такового. Дело дошло до того, что отец артистки немецкий предприниматель Петер Андреас Игенбергс заплатил жене миллион марок только за то, что она не станет делать аборт. Таким образом на свет появилась сама Мария.

Максакова отметила, что информация стала новостью для членов её семьи, которая в настоящее время будто отгородилась от неё. По ее словам, родственники несомненно пребывают в шоке от услышанного, но предпочитают сохранять молчание.

«Ничего: будем ждать, когда они выйдут из этого ступора», - отметила оперная дива.

Максакова выразила надежду на то, что в будущем сможет примириться со своей матерью и встретиться наконец детьми, которых не видела с момента переезда на Украину.

«Я очень надеюсь, что вся эта напряженная ситуация разрешится как-то здраво и цивилизованно», - резюмировала она.