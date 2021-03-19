Максакова пожаловалась на игнор со стороны семьи

Как сообщал «Рамблер», Мария Максакова уехала на Украину в 2016 году вслед за супругом экс-депутатом Госдумы РФ
Денисом Вороненковым, который на тот момент находился в федеральном розыске по подозрению в организации рейдерского захвата здания кондитерского предприятия «Тома». В России у артистки остались дети от перового мужа Владимира Тюрина
, которого в СМИ называют «лидером Братской ОПГ». В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве. На руках у певицы остался маленький сын от бывшего парламентария. В начале 2020 года Максакова вернулась в Россию.