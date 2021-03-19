Дочь Легкоступовой обвинила ее вдовца во лжи 

В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

Вчера Бриль назвала Фирсова самым страшным человеком, которого она когда-либо встречала. Она рассказала, что в день их первой встречи в январе 2020 года тот стал ходить по ее дому и все фотографировать. Сначала он категорически отказался пить вино, а потом сделал несколько глотков. По сведениям Бриль, в то время Фирсов был закодирован.

Однажды Фирсов с ножами набросился на сына Легкоступовой Матвея, выбил дверь в его комнату и выгнал из квартиры жены. Тому пришлось спать на лестничной площадке.

Бриль обвинила Фирсова в попытке оторвать супругу от родных и друзей, в управлении Легкоступовой, а также в постоянной лжи. Она выразила уверенность, что тот прямо или косвенно виновен в смерти певицы.