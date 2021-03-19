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Дочь Легкоступовой обвинила ее вдовца во лжи 

Елена Прошина 1 час назад
Дочь Легкоступовой обвинила ее вдовца во лжи
Фото: Instagram
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов постоянно врет. Об этом ее дочь Анэта Бриль заявила «Комсомольской правде».
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.
Вчера Бриль назвала Фирсова самым страшным человеком, которого она когда-либо встречала. Она рассказала, что в день их первой встречи в январе 2020 года тот стал ходить по ее дому и все фотографировать. Сначала он категорически отказался пить вино, а потом сделал несколько глотков. По сведениям Бриль, в то время Фирсов был закодирован.
Однажды Фирсов с ножами набросился на сына Легкоступовой Матвея, выбил дверь в его комнату и выгнал из квартиры жены. Тому пришлось спать на лестничной площадке.
Бриль обвинила Фирсова в попытке оторвать супругу от родных и друзей, в управлении Легкоступовой, а также в постоянной лжи. Она выразила уверенность, что тот прямо или косвенно виновен в смерти певицы.

«Мотив-то на лицо — наследство», — отметила она.

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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Комсомольская правда
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