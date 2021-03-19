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Сябитова рассказала о съемках «Давай поженимся» в пандемию

Елена Прошина
21 минуту назад
Шоу «Давай поженимся!» уже год снимается в ограниченных условиях, в студии в период пандемии COVID-19 действуют строгие правила. Об этом Teleprogramma.pro рассказала ведущая программы Роза Сябитова.
Сябитова рассказала о съемках «Давай поженимся» в пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам телесвахи, сейчас в студии программы нет зрителей, а число людей на съемочной площадке ограничено и им замеряют температуру.
«Я живу в загородном доме на самоизоляции, на съемки приезжаю на машине, после чего сразу иду в свой гримваген. Грим и прическу нам с Ларисой (Лариса Гузеева – вторая ведущая программы. - Прим. ред.) делают отдельно. До своего стула в студии иду всегда в маске и перчатках, сижу в них, пока не начинаем снимать», - рассказала Сябитова.
Она отметила, что постоянно пользуется санитайзерами, у нее также есть аптечка, которая стоит за ее стулом на съемочной площадке.
«Если вдруг нос зачесался, то достаю оттуда ватные палочки. Когда герои что-то дарят, подарки я тут же дезинфицирую (это при монтаже убирается), после чего их уносят в мой гримваген», - заявила телеведущая.
При этом она подчеркнула, что, несмотря на все сложности, команда, которая делает шоу, «еще больше сдружилась».
«Рамблер» писал, что ранее Сябитова вынесла приговор 35-летным женщинам. На своей странице в Instagram она написала, что хорошие женихи не интересуются участницами программы «Давай поженимся», которым 35 лет и больше, и таким невестам «не видать женского счастья».
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
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