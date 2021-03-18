Федункив рассказала о пережитых депрессиях

Звезда приняла участие в новом шоу Лолиты Милявской на телеканале «Пятница», где рассказала, через что ей пришлось пройти, и с какими проблемами она сталкивалась в жизни.
Звезда поведала, что уже много лет страдает от сильных затяжных депрессий. По ее словам, деньги и популярность она обрела лишь в 38 лет. До этого времени актриса постоянно сталкивалась с денежными проблемами и пагубными зависимостями гражданского мужа. Ее жизнь была очень трудной, наполненной далеко не радостными моментами и событиями.
Знаменитость рассказала о проблемах со здоровьем, которые одолели ее из-за тяжелого эмоционального состояния.
«Депрессии были и серьезные, но у меня есть удивительное свойство: я сама могу вытаскивать себя из этого состояния», — рассказала Марина зрителям.
Напомним, что звезда Comedy Woman много лет провела в несчастливом браке. Актриса рассказала об этом в эфире шоу «Алена, блин». Со слезами на глазах она раскрыла подробности отношений с человеком, который нанес ей не только физические травмы. По ее словам, звезда до сих пор не строит романы.
«Просто 13 лет выбросить в никуда. Просто жить с человеком, наркоманом. Как его было не спасать, ты же когда любишь человека, конечно, ты делаешь все, чтобы этого не было. Я же не понимала, насколько все это было серьезно. У меня в жизни наркоманов-друзей даже не было», — так описала Марина годы созависимых отношений, в которых она оказалась.