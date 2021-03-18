Федункив рассказала о пережитых депрессиях

«Просто 13 лет выбросить в никуда. Просто жить с человеком, наркоманом. Как его было не спасать, ты же когда любишь человека, конечно, ты делаешь все, чтобы этого не было. Я же не понимала, насколько все это было серьезно. У меня в жизни наркоманов-друзей даже не было», — так описала Марина годы созависимых отношений, в которых она оказалась.