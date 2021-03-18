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Москва

Павел Прилучный впервые официально вышел в свет с Мирославой Карпович 

Passion.ru и ещё 4 2 часа назад
Прилучный впервые официально вышел в свет с Карпович
Фото: Instagram
Пара первый раз появились вместе на светском мероприятии. Влюбленные все время были рядом и наслаждались компанией друг друга.
По сообщению издания StarHit на днях в Москве в честь окончания съемок сериала «В клетке-2» состоялось закрытое мероприятие, на которое Прилучный пришел вместе с Карпович. Звезды весь вечер провели вместе, они сидели за одним столом и мило общались. Торжество закончилось поздно, возлюбленные покинули ресторан вдвоем.
Напомним, что роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.
Сама Агата с расставанием смирилась и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Москва
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