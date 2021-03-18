Виктория Боня легла в гроб на дне рождении дочери

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Боня сообщила подписчикам, что дочка Энджи захотела отметить свое 9-летие вечеринкой в стиле Helloween. Виктория приняла активное участие в празднике, нарядилась в костюм ведьмы, легла в гроб и попросила закрыть крышку.

Экс-участница «Дома-2» поинтересовалась у поклонников, суеверны ли они, смогли бы повторить ее «подвиг» и полежать в гробу.

Напомним, что Анджелина Летиция Смерфит – дочь Виктории Бони от бизнесмена из Монако Александра Смерфита. Пара жила вместе с 2010 по 2017 год.

Ранее, как писал «Рамблер», Виктория Боня призналась, что за два месяца набрала 9 килограммов.