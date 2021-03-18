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Москва

Шукшина рассказала о слабости уезжавшего в Канаду Серебрякова 

Мария Иванова 1 час назад
Шукшина рассказала о слабости уезжавшего в Канаду Серебрякова
Фото: ТАСС
Актриса Мария Шукшина одобрила возвращение своего коллеги Алексея Серебрякова в Россию и назвала отъезд из любимой страны слабостью. Об этом сообщает «Царьград».
Как писал «Рамблер», ранее в интервью YouTube-шоу «вДудь» Серебряков заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». При этом он подчеркнул, что хочет жить внутри российской культуры и языка. Актер, уехавший в Канаду в 2012 году, отметил, что вернется в Россию, когда его дети поступят в институт.
В марте 2021 года Серебряков рассказал, что сейчас живет в России.

«Во-первых, он русский человек до глубины души, до кончиков ногтей . И он с болью и состраданием смотрит на все, что происходит в нашей стране», — так прокомментировала это Шукшина.

По ее словам, многие, как и Серебряков, не выдерживали и «проявляли слабину».

«Для меня отъезд из страны любимой — это проявление слабости. Все-таки жить в нашей стране действительно тяжело, и все хотят для своих детей лучшего», — отметила актриса.

При этом она заявила, что россияне «потоком возвращаются» из-за рубежа и «это правильное решение».
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Алексей Серебряков
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