Взыскание с Киркорова €780 тысяч отменили

Суд отменил решение о взыскании с российского певца Филиппа Киркорова
около 780 000 (67,8 млн рублей по текущему курсу) ипотечного долга перед латвийским банком ABLV. Об этом сообщил представитель певца Александр Добровинский.
Решение принял Второй кассационный суд общей юрисдикции, указал ТАСС. Теперь дело направили в Мосгорсуд
на новое рассмотрение, добавил адвокат.
В декабре 2019 года суд в Москве
постановил продать квартиру Филиппа Киркорова стоимостью более 193 млн рублей. Причиной стал просроченный долг по ипотеке в размере около 780 000. На тот момент это было 54 млн рублей. Иск к артисту и компании «Филипп Киркоров продакшн» подал латвийский банк ABLV.
Добровинский отмечал, что артист выплачивал долг два года, «пока банк не закрылся». В начале 2018 года американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN обвинила ABLV в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, а также содействию Северной Корее в реализации её ядерной программы. После этого в феврале 2018 года банк объявил о самоликвидации, а позже его лишили лицензии.
В январе 2020 года Киркоров обжаловал решение суда о взыскании около 780 000 и о продаже квартиры для возмещения задолженности по кредиту. В феврале 2021 года «Секрет» сообщал, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство о взыскании с Киркорова почти 70 млн рублей задолженности по кредитным платежам из-за иска ABLV, поданного в 2020 году. Суд в Москве удовлетворил требование истца.
Ранее стало известно , что Киркорова обязали заплатить 2 млн рублей строительной фирме, которой артист задолжал после передачи «Идеальный ремонт» на Первом канале. По словам Добровинского, с певца хотели взыскать 6 млн рублей, но защита добилась снижения этой суммы.