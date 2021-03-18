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Суд отменил решение о взыскании с Киркорова €780 тысяч

Секрет Фирмыиещё 2
11 минут назад
Суд отменил решение о взыскании с российского певца Филиппа Киркорова около 780 000 (67,8 млн рублей по текущему курсу) ипотечного долга перед латвийским банком ABLV. Об этом сообщил представитель певца Александр Добровинский.
Взыскание с Киркорова €780 тысяч отменили
Фото: ТАССТАСС
Решение принял Второй кассационный суд общей юрисдикции, указал ТАСС. Теперь дело направили в Мосгорсуд на новое рассмотрение, добавил адвокат.
В декабре 2019 года суд в Москве постановил продать квартиру Филиппа Киркорова стоимостью более 193 млн рублей. Причиной стал просроченный долг по ипотеке в размере около 780 000. На тот момент это было 54 млн рублей. Иск к артисту и компании «Филипп Киркоров продакшн» подал латвийский банк ABLV.
Добровинский отмечал, что артист выплачивал долг два года, «пока банк не закрылся». В начале 2018 года американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN обвинила ABLV в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, а также содействию Северной Корее в реализации её ядерной программы. После этого в феврале 2018 года банк объявил о самоликвидации, а позже его лишили лицензии.
В январе 2020 года Киркоров обжаловал решение суда о взыскании около 780 000 и о продаже квартиры для возмещения задолженности по кредиту. В феврале 2021 года «Секрет» сообщал, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство о взыскании с Киркорова почти 70 млн рублей задолженности по кредитным платежам из-за иска ABLV, поданного в 2020 году. Суд в Москве удовлетворил требование истца.
Ранее стало известно , что Киркорова обязали заплатить 2 млн рублей строительной фирме, которой артист задолжал после передачи «Идеальный ремонт» на Первом канале. По словам Добровинского, с певца хотели взыскать 6 млн рублей, но защита добилась снижения этой суммы.
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Мосгорсуд,ИТАР-ТАСС,Москва,
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