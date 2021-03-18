Воеводина похвасталась отдыхом на Мальдивах 

"Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина похвасталась шикарным отдыхом на Мальдивах . Девушка опубликовала у себя на странице в Instagram несколько снимков с пляжа. На одном из них королева красоты попозировала в купальнике, лежа в гамаке.

— Да, я много где побывала, и видела красивые пляжи — на Соломоновых островах, Сейшелах, Карибском море… но, наверное, это самое красивое место, где я когда-то была, — поделилась впечатлениями Воеводина.

Девушка решила, что будет отдыхать на Мальдивах несколько раз в год. По данным журналистов, Воеводина отдыхает на курорте Fushifaru Maldives. Он находится на восточной окраине атолла Лхавийани. В местном ресторане Raakali Grill подают фирменные блюда азиатской кухни. В баре Fanihandhi подают коктейли. На территорию есть спа-салон Heylhi, оздоровительный центр с многофункциональным кортом. Гости могут заняться водными видами спорта.

В начале января на Мальдивах побывал Дима Билан . Журналисты Passion.ru подсчитали, что 25 дней на райском острове обошелся певцу в 5 миллионов рублей.

Так, стоимость перелета в бизнес-классе из Москвы в Мале составляет от 448 до 886 тысяч рублей в одну сторону.