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Москва

Воеводина похвасталась отдыхом на Мальдивах 

Александр Котлеткин 55 минут назад
"Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина похвасталась шикарным отдыхом на Мальдивах. Девушка опубликовала у себя на странице в Instagram несколько снимков с пляжа. На одном из них королева красоты попозировала в купальнике, лежа в гамаке.
— Да, я много где побывала, и видела красивые пляжи — на Соломоновых островах, Сейшелах, Карибском море… но, наверное, это самое красивое место, где я когда-то была, — поделилась впечатлениями Воеводина.
Девушка решила, что будет отдыхать на Мальдивах несколько раз в год. По данным журналистов, Воеводина отдыхает на курорте Fushifaru Maldives. Он находится на восточной окраине атолла Лхавийани. В местном ресторане Raakali Grill подают фирменные блюда азиатской кухни. В баре Fanihandhi подают коктейли. На территорию есть спа-салон Heylhi, оздоровительный центр с многофункциональным кортом. Гости могут заняться водными видами спорта.
В начале января на Мальдивах побывал Дима Билан. Журналисты Passion.ru подсчитали, что 25 дней на райском острове обошелся певцу в 5 миллионов рублей.
Так, стоимость перелета в бизнес-классе из Москвы в Мале составляет от 448 до 886 тысяч рублей в одну сторону.
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Шоу-бизнес , Фото , Оксана Воеводина , Дима Билан , passion.ru
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