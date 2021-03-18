Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав

YouTube-блогершу и ведущую Анастасию Ивлееву поймали за управлением автомобилем без прав. Об этом сама девушка рассказала подписчикам, записав видео. Звезда программы «Орёл и решка. Перезагрузка» сообщила, что была остановлена инспектором ДПС, при этом при себе у не было водительского удостоверения.
«Утро начинается не с кофе. Я забыла права. Это нормальная практика, я блондинка, у меня три машины, я не кладу права в бардачок» — пояснила Ивлеева.
Ранее сообщалось, что празднование дня рождения блогерши обернулось штрафом для одной из компаний в Казани.