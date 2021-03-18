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Москва

«У меня неизлечимая болезнь»: Регина Тодоренко сделала неожиданное признание 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Ведущая Регина Тодоренко обескуражила поклонников неожиданным заявлением о своем здоровье. Видео она опубликовала в сториз в соцсетях.

«Друзья мои, я забыла вам сказать, у меня же какая-то есть неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду ее лечить», — заявила ведущая.

Тодоренко призналась, что старается устранить болезнь и колит плазму. Она показала на своей ноге белое пятно, очень напоминающее родимое.
Регина Тодоренко с сыном прилетела к семье в Одессу
Ведущая всеми силами пытается избавиться от недостатка.
Напомним, экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в больницу с коронавирусом. Ее госпитализировали. Об этом рассказала ее мама в своей социальной сети. Женщине поставили аутоиммунный некроз лобной пазухи. С недугом Казьмина борется два года. Болезнь отступала, но возвращалась вновь. Алиса уже ложилась под хирургический нож, но это не помогало. Недавно она нашла хирурга, в лечение которого верит. Но женщину сразил острый панкреатит. Она впала в кому и была на грани смерти.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Регина Тодоренко
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