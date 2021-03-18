Ведущая Регина Тодоренко обескуражила поклонников неожиданным заявлением о своем здоровье. Видео она опубликовала в сториз в соцсетях.
«Друзья мои, я забыла вам сказать, у меня же какая-то есть неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду ее лечить», — заявила ведущая.
Тодоренко призналась, что старается устранить болезнь и колит плазму. Она показала на своей ноге белое пятно, очень напоминающее родимое.
Ведущая всеми силами пытается избавиться от недостатка.
Напомним, экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в больницу с коронавирусом. Ее госпитализировали. Об этом рассказала ее мама в своей социальной сети. Женщине поставили аутоиммунный некроз лобной пазухи. С недугом Казьмина борется два года. Болезнь отступала, но возвращалась вновь. Алиса уже ложилась под хирургический нож, но это не помогало. Недавно она нашла хирурга, в лечение которого верит. Но женщину сразил острый панкреатит. Она впала в кому и была на грани смерти.