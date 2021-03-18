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Москва

Собчак опозорилась на мероприятии в костюме в тон скатерти 

Вести Подмосковья и ещё 5 2 часа назад
Журналистка даже станцевала у стола
Ксения Собчак тщательно подбирала наряд на светское мероприятие, но вышел конфуз. Ее костюм оказался таким же по цвету, как и скатерти на столах. Журналистка отметила этот факт, станцевав у сервированной столешницы.
Собчак не занимать иронии. Она сделала акцент на том, что ее костюм совпал по цвету со скатертью. Брючный костюм из золотистой ткани стал гвоздем вечера. Ксения потешалась вместе с прочими гостями мероприятия.
Журналистка сняла видеоролик о своем провале и выложила в Инстаграм. Собчак продемонстрировала злополучную скатерть и исполнила забавный танец. Интернет-пользователи поддержали Ксению.
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Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак
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