Журналистка даже станцевала у стола

Ксения Собчак тщательно подбирала наряд на светское мероприятие, но вышел конфуз. Ее костюм оказался таким же по цвету, как и скатерти на столах. Журналистка отметила этот факт, станцевав у сервированной столешницы.

Собчак не занимать иронии. Она сделала акцент на том, что ее костюм совпал по цвету со скатертью. Брючный костюм из золотистой ткани стал гвоздем вечера. Ксения потешалась вместе с прочими гостями мероприятия.

Журналистка сняла видеоролик о своем провале и выложила в Инстаграм. Собчак продемонстрировала злополучную скатерть и исполнила забавный танец. Интернет-пользователи поддержали Ксению.