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Малиновская высмеяла бывшую Тимати 

Елена Прошина 36 минут назад
Малиновская высмеяла бывшую Тимати
Фото: Instagram
Телеведущая Маша Малиновская высмеяла вице-мисс Россию 2014 года, экс-подругу Тимати Анастасию Решетову, ставшую ведущей шоу «Ты — топ-модель на ТНТ». В сторис на своей странице в Instagram Малиновская обратила внимание на тизер проекта.
В ролике показали нарезку с рассуждениями Решетовой.

«Не знаю, надо изюминку какую-то что ли иметь, не знаю, книги читать, это в людях не воспитать, они сами должны, не знаю», — сказала она.

Малиновскую позабавило, что шоу о моделях ведет именно Решетова.

«Давайте я вам кое-что объясню. Это смешно не потому что анастейша похожа как две капли воды на сотни таких же, а потому, что именно она поясняет нам что-то про разнообразие. Весело и то, что шоу «ты супермодель» ведет не суперМОДЕЛЬ, а инстатёлка», — заявила она.

Как писал «Рамблер», ранее Решетова рассказала, что одна из главных целей нового проекта — разрушить устаревшие стандарты модной индустрии.
Первый выпуск шоу выйдет в эфир 21 марта. Ведущими вместе с Решетовой стали комик Александр Гудков и стилист Гоша Карцев. Решетова подчеркивала, что проходила кастинг на место ведущей наравне с другими претендентами.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , Маша Малиновская , Александр Гудков
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