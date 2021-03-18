Малиновская высмеяла бывшую Тимати 

Телеведущая Маша Малиновская высмеяла вице-мисс Россию 2014 года, экс-подругу Тимати Анастасию Решетову, ставшую ведущей шоу «Ты — топ-модель на ТНТ». В сторис на своей странице в Instagram Малиновская обратила внимание на тизер проекта.
В ролике показали нарезку с рассуждениями Решетовой.
«Не знаю, надо изюминку какую-то что ли иметь, не знаю, книги читать, это в людях не воспитать, они сами должны, не знаю», — сказала она.
Малиновскую позабавило, что шоу о моделях ведет именно Решетова.
«Давайте я вам кое-что объясню. Это смешно не потому что анастейша похожа как две капли воды на сотни таких же, а потому, что именно она поясняет нам что-то про разнообразие. Весело и то, что шоу «ты супермодель» ведет не суперМОДЕЛЬ, а инстатёлка», — заявила она.
Как писал «Рамблер», ранее Решетова рассказала, что одна из главных целей нового проекта — разрушить устаревшие стандарты модной индустрии.
Первый выпуск шоу выйдет в эфир 21 марта. Ведущими вместе с Решетовой стали комик Александр Гудков и стилист Гоша Карцев. Решетова подчеркивала, что проходила кастинг на место ведущей наравне с другими претендентами.