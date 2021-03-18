Малиновская высмеяла бывшую Тимати 

«Давайте я вам кое-что объясню. Это смешно не потому что анастейша похожа как две капли воды на сотни таких же, а потому, что именно она поясняет нам что-то про разнообразие. Весело и то, что шоу «ты супермодель» ведет не суперМОДЕЛЬ, а инстатёлка», — заявила она.