Подписчики заявили о возможном браке Ани Лорак 

Подписчики Ани Лорак в Instagram подозревают, что певица снова вышла замуж, сообщает издание «Дни.ру». С недавних пор она появляется на публикациях с шикарным кольцом на безымянном пальце правой руки.

Слухи о том, что Лорак нашла себе нового избранника начали ходить в конце прошлого года. Подозрения фанатов усилились на минувших выходных, когда певица выложила в соцсеть небольшой ролик, в котором прогуливается по Стамбулу. Тогда поклонники заметили, что на безымянном пальце звезды красуется кольцо. В еще одной публикации артистка выложила фото, на котором изображена сидящей на краю ванны. На пальце — то же кольцо. Подписчики бросились поздравлять Лорак с очередным замужеством.

Теперь главный вопрос, на который пытаются ответить фанаты и журналисты, — кто является новой любовью певицы. Бытует мнение, что она могла вернуться к экс-супругу Мурату Налчаджиоглу . Но не все склонны верить этой версии: мужчина продолжает встречаться с визажисткой Лилией, пара живет в Киеве. Тем более, что в прошлом месяце их видели вместе на горнолыжном курорте.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», суд расторг брак Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной размолвки якобы стало появившееся в СМИ видео с Налчаджиоглу и киевлянкой Яной Беляевой, снятое в караоке-клубе. Ролик демонстрирует, как мужчина обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит за руку. В 2020 году Лорак лишила бывшего мужа доли в компании «Ани Лорак Продакшн». Ходят слухи, что в настоящее время певица находится в отношениях с саунд-продюсером Егором Глебом.