Орбакайте показала подписчикам фото в реальной жизни

На снимке Орбакайте запечатлена после домашней тренировки. Она сняла себя на видео после того, как закончила упражнение на велотренажёре. Певица поприветствовала подписчиков и пожелала им хорошего дня. Журналисты пристально изучили ролик и предположили, что артистка по всей видимости активно готовится к летнему сезону. По их словам, Орбакайте крайне редко выкладывает видео и фото, сделанные в домашней обстановке. Этот раз стал одним из исключений, но певица тем не менее наложила на своё изображение фильтр.