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Орбакайте показала подписчикам фото в реальной жизни

Елена Прошина
1 час назад
Кристина Орбакайте показала подписчикам в Instagram, как выглядит в повседневной жизни без макияжа. Фото доступно на сайте «Экспресс-газеты».
Орбакайте показала подписчикам фото в реальной жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На снимке Орбакайте запечатлена после домашней тренировки. Она сняла себя на видео после того, как закончила упражнение на велотренажёре. Певица поприветствовала подписчиков и пожелала им хорошего дня. Журналисты пристально изучили ролик и предположили, что артистка по всей видимости активно готовится к летнему сезону. По их словам, Орбакайте крайне редко выкладывает видео и фото, сделанные в домашней обстановке. Этот раз стал одним из исключений, но певица тем не менее наложила на своё изображение фильтр.
Несмотря на «маску» журналисты сумели рассмотреть, что у Орбакайте почти не видны брови.Это обстоятельство журналисты связали с тем фактом, что певица от природы наделена светлыми волосами, поэтому брови и ресницы на снимках без макияжа зачастую «отсутствуют».
«Не исключено, что из-за частого использования макияжа брови Орбакайте стали еще более редкими», - говорится в статье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram не узнали Аллу Пугачеву на снимке, на котором примадонна изображена без макияжа. Подписчики певицы сочли фото неудачным и посоветовали ей не выкладывать подобные снимки на всеобщее обозрение.
Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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