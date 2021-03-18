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Собчак жестко опровергла слухи об ужине со скопинским маньяком 

Елена Прошина 1 час назад
Собчак жестко опровергла слухи об ужине со скопинским маньяком
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в своём Telegram-канале посоветовала журналистам «Комсомольской правды» уйти из профессии, поскольку они солгали, заявив, что в скопинском ресторане она взяла интервью у освободившегося недавно маньяка Виктора Мохова. Телеведущая заявила, что встречалась со следователем.
Накануне «КП — Рязань» опубликовала фото, на котором Собчак сидит за столиком с мужчиной, которого приняли за Мохова. Снимок был сделан в ресторане «Сахар» в Скопино, где проживает маньяк. Местные жители рассказали журналистам, что телеведущая приехала в город на микроавтобусе, пообедала с Моховым, затем они вместе отправились к нему домой.

«Когда съемочная группа уезжала, хозяин вышел проводить гостей», — говорится в статье.

Собчак отреагировала на новость, заявив, что ни с каким маньяком она в ресторане не была. Она отметила, что в «Сахаре» общалась со следователем, который по телосложению «даже приблизительно не похож» на Мохова.

«Вон из профессии, КП)», — написала журналистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом в следующем сообщении Собчак отметила, что не отказывается от того, что вообще не встречалась с Моховым. По словам телеведущей, в настоящее время она снимает про него документальный фильм. Факт встречи с Собчак в ресторане также подтвердил следователь Дмитрий Плоткин. Он посмеялся над скандальной новостью и заявил, что никогда бы не подумал, что его могут перепутать с маньяком.
Виктор Мохов, как сообщал «Рамблер», похитил двух юных девушек в Скопино в 2000 году, когда обе возвращались с дискотеки. На четыре последующих года он запер их в подвале в своём гараже. Он систематически избивал девушек, насиловал их. Одна из пленниц родила маньяку двух сыновей, от которых он избавился, подкинув в жилые дома, третий ребенок от Мохова родился мертвым. Девушкам удалось вырваться на свободу в 2004 году, передав записку о себе в аудиокассете.
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Шоу-бизнес , Виктор Мохов , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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