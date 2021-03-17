Волочкова поздравила с днем рождения тайного любовника

Балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников появлением нового любовника.

Фото: Instagram Instagram

Анастасии Волочковой в январе этого года исполнилось 45 лет. Уже на следующий день после юбилея она объявила о расставании со своим возлюбленным. О бывшем избраннике звезды было известно только то, что он моложе нее на несколько лет.

Однако бывшая прима-балерина Большого театра не долго горевала от одиночества. Недавно она заинтриговала поклонников появлением очередного возлюбленного. На своей страничке в Instagram она разместила снимок, на котором показала часть его руки. Как и во время прошлого своего романа, она не публиковала фотографии возлюбленного целиком. Судя по фотографии и подписи к ней, Волочкова с новым ухажером отмечала его день рождения в уютной домашней обстановке.

"С днем рождения, любимый", — написала она на своей страничке в социальной сети Instagram.