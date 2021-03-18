«Я боялась»: Хилькевич рассказала о повторной операции

Актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram , что вынуждена была лечь под нож хирурга из-за осложнений, возникших после первой пластической операции на груди.

Фото: Рамблер Рамблер

Хилькевич отметила, что первую операцию она сделала почти 10 лет назад и очень тяжело перенесла тогда период реабилитации.

«Больно было очень, я рыдала, конечно, жутко, особенно первую ночь, первые три дня. Постепенно сходило все на нет. Ну и после мой период реабилитации проходил, мягко говоря, не спокойно», - заявила она.

Артистка призналась, что «носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери», а также очень рано вернулась в активный спорт. Не лучшим образом на ней сказались и две беременности.

«Естественно, за несколько лет я заработала себе осложнение- «контрактуру» - нарастание фиброзной ткани», - отметила Хилькевич.

По словам актрисы, она рассчитывала, что операция на груди у нее будет «один раз и на всю жизнь», как и отношения с первым мужем, однако пришлось вновь оказаться на операционном столе.

«Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу», - подчеркнула Анна Хилькевич.

Она также отметила, что хотела уйти уже будучи в операционной, но преодолела свой страх и все прошло прекрасно.

Как писал «Рамблер», ранее Анна Хилькевич рассказала, что ее «похоронили» в «Википедии».