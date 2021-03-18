«Я боялась»: Хилькевич рассказала о повторной операции

Актриса Анна Хилькевич
рассказала подписчикам в Instagram
, что вынуждена была лечь под нож хирурга из-за осложнений, возникших после первой пластической операции на груди.
Хилькевич отметила, что первую операцию она сделала почти 10 лет назад и очень тяжело перенесла тогда период реабилитации.
«Больно было очень, я рыдала, конечно, жутко, особенно первую ночь, первые три дня. Постепенно сходило все на нет. Ну и после мой период реабилитации проходил, мягко говоря, не спокойно», - заявила она.
Артистка призналась, что «носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери», а также очень рано вернулась в активный спорт. Не лучшим образом на ней сказались и две беременности.
«Естественно, за несколько лет я заработала себе осложнение- «контрактуру» - нарастание фиброзной ткани», - отметила Хилькевич.
По словам актрисы, она рассчитывала, что операция на груди у нее будет «один раз и на всю жизнь», как и отношения с первым мужем, однако пришлось вновь оказаться на операционном столе.
«Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу», - подчеркнула Анна Хилькевич.
Она также отметила, что хотела уйти уже будучи в операционной, но преодолела свой страх и все прошло прекрасно.
Как писал «Рамблер», ранее Анна Хилькевич рассказала, что ее «похоронили» в «Википедии».
«Я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная?? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите??? < > Но честно скажу, вызывало неприятные чувства. Как будто с того света вернулась», - призналась актриса.