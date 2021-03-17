Меладзе рассказал в суде о перестрелке в «Москве-Сити»

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов
, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Валерий Меладзе, в числе других гостей, был приглашен на праздник. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.