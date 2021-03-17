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Валерий Меладзе рассказал в суде о перестрелке в «Москве-Сити»

Lenta.ru
50 минут назад
В Пресненском суде по делу о перестрелке, произошедшей в 2017 году в «Москве-Сити», в качестве свидетеля выступил артист Валерий Меладзе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Меладзе рассказал в суде о перестрелке в «Москве-Сити»
Фото: Илья Питалев / «Коммерсантъ»Илья Питалев / «Коммерсантъ»
Певец рассказал, что вышел на сцену, исполнил свой номер и вернулся в гримерку, чтобы ждать следующего выхода, но в какой-то момент к нему прибежали испуганные артистки и гости. Они и рассказали артисту о начавшейся перестрелке.
Меладзе заявил, что его этот факт не напугал, потому что ему уже приходилось слышать выстрелы.
Оставшуюся часть вечера артисты и гости провели в гримерке, после чего их вывели через пожарный выход.
17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Валерий Меладзе, в числе других гостей, был приглашен на праздник. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.
Шоу-бизнес,Дмитрий Павлов,Валерий Меладзе,
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