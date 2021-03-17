Певица Манижа опубликовала юмористический ролик, который обыгрывает волну хейта, обрушившуюся на нее после победы в национальном отборе на «Евровидение».

Видео, получившее название «Может ли это… представлять Россию на Евровидении?», снято в стиле ТВ-расследования. На записи Манижа в роли ведущей задается вопросом, кто же она такая — «российская представительница».

При этом на экране появляются хейтерские высказывания о Маниже из интернета, большинство из которых носит ксенофобский характер.

Некий эксперт, изучив скелет певицы во время ее сна, приходит к выводу, что Манижа — вообще не человек, а соль.

В конце ролика ведущая анонсирует новое расследование, из которого станет ясно, сколько же Манижа заплатила группе Little Big за отказ от поездки на «Евровидение».

Как сообщал «Рамблер», конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа будет представлять Россию с песней «Русская женщина».