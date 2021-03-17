Хилькевич перенесла операцию на груди

Девушка добавляет, что и не подозревала, что от пластики могут возникнуть такие осложнения. По ее представлениям перед походом на первую операцию вставка имплантов должна была произойти один раз и «на всю жизнь». Она добавила, что боялась идти на повторную операцию, так как помнила, как тяжело восстанавливалась после первой. Убедило ее лишь то, что в дальнейшем бы разрастание ткани бы продолжилось и операцию все равно пришлось бы делать.