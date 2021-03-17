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Звезда «Универа» Хилькевич перенесла операцию на груди из-за осложнений после пластики

WMJ.ru
1 час назад
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич угодила в больницу. 34-летняя актриса обнаружила у себя осложнения от сделанной 10 лет назад пластики груди. Как написала Анна в соцсетях, у нее произошло разрастание фиброзной ткани, которую теперь нужно удалять. Ее возникновение Хилькевич связала с тем, что не соблюдала правил для пациенток, перенесших подобное хирургическое вмешательство.
Хилькевич перенесла операцию на груди
Фото: InstagramInstagram
Мой период реабилитации проходил, мягко говоря, не спокойно. Я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери, у меня как раз начинался роман с Артуром, мы ездили на свидания, он показывал, как клёво водит машину, я почти летала по салону от его мощных поворотов. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала понимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни,— призналась Анна Хилькевич.
Девушка добавляет, что и не подозревала, что от пластики могут возникнуть такие осложнения. По ее представлениям перед походом на первую операцию вставка имплантов должна была произойти один раз и «на всю жизнь». Она добавила, что боялась идти на повторную операцию, так как помнила, как тяжело восстанавливалась после первой. Убедило ее лишь то, что в дальнейшем бы разрастание ткани бы продолжилось и операцию все равно пришлось бы делать.
Звезда уже перенесла повторную операцию. По словам Анны Хилькевич, она чувствует себя хорошо. Ранее актриса призналась, что в 15 лет стала жертвой домогательств со стороны известного режиссера.
Шоу-бизнес,Анна Хилькевич,
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