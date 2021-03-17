«Дзюбе привет»: российская актриса опубликовала откровенные фото

Российская актриса Наталья Земцова выложила в Instagram откровенные снимки, которые привели в восторг её подписчиков. В описании девушка упомянула российского футболиста Артёма Дзюбу, который ранее оказался в центре секс-скандала.

Фото: соцсети соцсети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Zemtsova (@zemtsovishnaa) На фото Земцова изображена стоящей на коленях на банкетке. На актрисе надето черное боди, на ногах – черные туфли на каблуке. Лицо артистки украшает яркий макияж, волосы зачесаны назад. В камеру Земцова кидает томный взгляд.

«Дзюбе привет», - написала она под снимками (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Подписчики артистки пришли в восторг от её сексуальных фото. Многие отметили, что в неё невозможно не влюбиться, некоторые пошутили, что теперь придётся идти «дзюбить».

Абсолютное большинство пользователей сошлись во мнении, что Земцова очень красивая и сексуальная девушка.

Наталье Земцовой 33 года. Она активно снимается в отечественных кинопроектах. В её фильмографии есть роли в сериалах «Кухня», «Метод», «Морские дьяволы», «Эпидемия», «Восьмидесятые», «Потерянные» и др.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года в Сети появилось видео, на котором Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Позже спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку незадолго до инцидента его телефон взломали. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов тогда отстранил Дзюбу от подготовки сборной к нескольким матчам. Позже стало известно, что спортсмен обратился к сотрудникам ФСБ с заявлением о вымогательстве. Футболист рассказал правоохранителям, что за несколько дней до публикации скандального секс-ролика с его участием на него вышел человек, который пообещал не выкладывать видео в Сеть за солидное вознаграждение.