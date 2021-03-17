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Москва

Собчак взяла интервью у скопинского маньяка 

Артём Кульша 13 минут назад
Скопинский маньяк и Собчак встретились в ресторане
Фото: СКРИН
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В 2000 году, как сообщал «Рамблер», Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек. Он держал их в подвале в течение 43 месяцев, насиловал, морил голодом, бил. В 2005-м Скопинский городской суд приговорил его за это к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 3 марта 70-летний Мохов был выпущен из исправительной колонии №4 в городе Пугачеве Саратовской области и проследовал к месту проживания — в Скопин Рязанской области.
Вчера вечером очевидец прислал в редакцию YA62.ru фотографии Собчак на автомобильной заправочной станции «Экогаз» на Ряжском шоссе в Рязани. Позже «Комсомольская правда» сообщила, что Собчак приехала в Скопин вместе со своей съемочной группой на черном микроавтобусе «Мерседес», после чего встретилась с Моховым в ресторане «Сахар». По окончании встречи все они отправились в дом Мохова, после чего съемочная группа уехала.

«Надо заметить, что в течение встречи Мохов, который после возвращения в Скопин ни разу не снимал маску в людных местах, не скрывал свое лицо от общественности. Интересно также и отсутствие представителей местной полиции, тщательно охранявшей его все эти дни от возможного самосуда», — сообщает «Комсомольская правда».

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Шоу-бизнес , Общество , Виктор Мохов , Ксения Собчак , ФСИН , Комсомольская правда
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