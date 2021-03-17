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Москва

Возлюбленную экс-солиста «Иванушек» не смогут выселить из его квартиры 

Lenta.ru 56 минут назад
Возлюбленная экс-солиста «Иванушек» попала в больницу
Фото: globallookpress.com
Судебные приставы планировали 17 марта принудительно выселить бывшую возлюбленную покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева из его квартиры на Дербеневской набережной в Москве, но женщину неожиданно госпитализировали в психоневрологический центр имени Соловьева. Об этом сообщает StarHit.
Прямо перед выселением Александра Куцевол, бывшая гражданская супруга скончавшегося более трех лет назад музыканта, предоставила справку из больницы. Теперь судебные исполнители не смогут ее выселить.

«Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь», — заявил изданию актер Алексей Шаранин, близкий друг Романа Радова — законного наследника Яковлева.

Шаранин отметил, что Куцевол уже лежала в той же клинике в 2017 году, когда стало известно, что Яковлев не включил ее в завещание.
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Ранее, в феврале, продюсер Олеся Сазыкина сообщила, что Куцевол отказывается покидать московское жилье бывшего солиста «Иванушек». Сазыкина подчеркнула, что Яковлев уничтожил свою возлюбленную «как личность, как женщину», завещав все имущество своему другу Роману Радову и племяннице.
Бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в июне 2017 года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Он оставил своим наследникам квартиру стоимостью более 20 миллионов рублей и другое недвижимое имущество. Куцевол пробовала добиться признания Яковлева невменяемым, а затем якобы подделала документ о заключении брака.
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Шоу-бизнес , Александра Куцевол , Алексей Шаранин , Олеся Сазыкина , Роман Радов , Олег Яковлев , Москва
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