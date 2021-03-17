Возлюбленная экс-солиста «Иванушек» попала в больницу

Судебные приставы планировали 17 марта принудительно выселить бывшую возлюбленную покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева из его квартиры на Дербеневской набережной в Москве , но женщину неожиданно госпитализировали в психоневрологический центр имени Соловьева. Об этом сообщает StarHit.

Прямо перед выселением Александра Куцевол , бывшая гражданская супруга скончавшегося более трех лет назад музыканта, предоставила справку из больницы. Теперь судебные исполнители не смогут ее выселить.

«Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь», — заявил изданию актер Алексей Шаранин, близкий друг Романа Радова — законного наследника Яковлева.

Шаранин отметил, что Куцевол уже лежала в той же клинике в 2017 году, когда стало известно, что Яковлев не включил ее в завещание.

Ранее, в феврале, продюсер Олеся Сазыкина сообщила , что Куцевол отказывается покидать московское жилье бывшего солиста «Иванушек». Сазыкина подчеркнула, что Яковлев уничтожил свою возлюбленную «как личность, как женщину», завещав все имущество своему другу Роману Радову и племяннице.