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Панин признался, что стыдится ролей в дешевых украинских сериалах 

Слово и Дело 7 часов назад
Актер Алексей Панин совсем не стыдится слитых в Сеть интим-видео с его участием. Артисту неудобно за свои роли в плохих украинских сериалах, признался он.
Панин не раз оказывался в центре скандалов из-за роликов с ним, где он предается утехам в постели с различными партнерами и примеряет женское белье. Но актер считает, что в этом нет ничего постыдного, так как он не сам публиковал эти записи. По его мнению, он с женой имеет право получать удовольствие от секса, заявил Панин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы никого не обманываем, живем так, как нам нравится. Мы что, убиваем детей или бабушек грабим? Разве за секс надо себя корить?" — возмутился актер.

Однако за некоторые поступки Панину все-таки стыдно. Речь идет о сериалах, в которых он снимался в начале своей карьеры в 90-х. К ним актер относит "дешевые сериалы" в Киеве, "мыло" по 250 серий. В них Панин снимался, по его словам, так как не мог усидеть на месте.
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Юморист Гарик Харламов ранее жестко ответил актеру Алексею Панину, который оскорбил его и Семена Слепакова в интервью для шоу "Алена, блин!".
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Алексей Панин , Семен Слепаков , Комсомольская правда , Киев
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