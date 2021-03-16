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Бородину возмутил роман 8-летней девочки и 13-летнего мальчика 

Вероника Полынина 29 минут назад
Бородину возмутил роман 8-летней девочки и 13-летнего мальчика
Фото: Instagram
Телеведущую Ксению Бородину возмутила новость об украинских тиктокерах — 8-летней девочке и 13-летнем мальчике, позиционирующих себя как пара.

«Новость дня. Мальчик 13 лет завёл ОТНОШЕНИЯ с девочкой 8 лет. Это дети, с какой стороны не посмотри. А вот на то, что они делают хочется зажмуриться», — написала Бородина в Instagram.

Она отметила, что на фото и видео дети страстно обнимаются и целуются, позируют в недвусмысленных позах, и все это делается с подачи родителей. Страницу девочки ведет ее мама, и все видео сняты ею.

«У неё как? Все хорошо? Или тик ток головного мозга? Я в жизни не поверю, что 8 летняя девочка сама научилась призывно смотреть на парня и освоила те позы, которые запечатлены на фото. Или что мальчишка в 13 лет уже такой прожжённый мачо», — заявила телеведущая.

По мнению Ксении, из детей «слепили» мужчину и женщину и лишили их нормального развития. Телеведущая призвала проверить контент блога на признаки сексуализации и развращения малолетних, а также «вправить мозги» родителям, решившим «срубить бабло», издеваясь над детьми.
Как сообщал «Рамблер», речь идет о блогерах из Киева. Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба сообщил, что обратился в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию и социальные службы для проведения проверки. По мнению народного депутата Юлии Гришиной, контент блогеров может подпадать под статьи Уголовного кодекса о развращении малолетних или проведении мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Николай Кулеба , Генпрокуратура РФ , МВД
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