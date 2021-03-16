Бородину возмутил роман 8-летней девочки и 13-летнего мальчика 

Телеведущую Ксению Бородину возмутила новость об украинских тиктокерах — 8-летней девочке и 13-летнем мальчике, позиционирующих себя как пара.

«Новость дня. Мальчик 13 лет завёл ОТНОШЕНИЯ с девочкой 8 лет. Это дети, с какой стороны не посмотри. А вот на то, что они делают хочется зажмуриться», — написала Бородина в Instagram.

Она отметила, что на фото и видео дети страстно обнимаются и целуются, позируют в недвусмысленных позах, и все это делается с подачи родителей. Страницу девочки ведет ее мама, и все видео сняты ею.

«У неё как? Все хорошо? Или тик ток головного мозга? Я в жизни не поверю, что 8 летняя девочка сама научилась призывно смотреть на парня и освоила те позы, которые запечатлены на фото. Или что мальчишка в 13 лет уже такой прожжённый мачо», — заявила телеведущая.

По мнению Ксении, из детей «слепили» мужчину и женщину и лишили их нормального развития. Телеведущая призвала проверить контент блога на признаки сексуализации и развращения малолетних, а также «вправить мозги» родителям, решившим «срубить бабло», издеваясь над детьми.